Kızılay'dan kan bağışı çağrısı

Dr. Muharrem Coşkuner, konu ile ilgili yaptığı açıklamada, kan bağışı sayısında azalma olduğunu belirterek, “Geçtiğimiz Ocak ayında kan bağışı sayılarında düşüş meydana geldi. Bu düşüşün sebebi de soğuk havalar ve üniversite öğrencilerinin şuan tatilde olmaları kan bağışı sayılarını ciddi derecede düşürüyor. Tabii hastanelerin ihtiyaçlarını karşılamamız için de bize düzenli bağışçılar lazım. Kan bağışı gerekiyor. Sinop'taki vatandaşların kan bağışlarını düzenli şekilde vermeleri için buraya davet ediyorum. Özellikle de rica ediyorum. En büyük bağış grubumuz üniversite öğrencilerinden geliyor. Onları da şubemize bekliyoruz. Gözümüz yollarda" dedi.