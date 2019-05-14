Kızılay'dan şehit yakınları ve gazilere iftar

Düzenlenen programa Türk Kızılayı Genel Başkanı İsmail Hakkı Turunç, Kızılay Sinop Şube Başkanı Kemal Albayrak, Vali Köksal Şakalar, Belediye Başkanı Barış Ayhan, muhtarlar ve çeşitli kamu kurum ve kuruluş müdürleri katıldı.

Programın açılışında konuşma yapan Sinop Kızılay Şube Başkanı Kemal Albayrak, Kızılay olarak ileriye dönük çalışmalarından bahsederek, “Bu zamana kadar dil, din, ırk fark etmeksizin yardıma muhtaç tüm vatandaşlara el uzattık ve yardıma muhtaç herkese yardım etmeye devam edeceğiz. Şehitlerimiz ve gazilerimize sonsuz minnetlerimizi sunuyoruz” dedi.

Kızılay Genel Sekreteri Hüseyin Can ise yaptığı konuşmada, “Kızılay olarak 150 yıllık köklü tarihimiz boyunca yardıma muhtaç vatandaşlarımıza yardım etmek için koşuşturuyoruz. Kızılay olarak Türkiye genelinde 400'e yakın şubemiz ve temsilciliklerimiz var. Onlar aracılığıyla dokunmadığımız insan yok. Türkiye'nin birçok cezaevinde bile şu anda iftar yapan şubelerimiz var. Türk Kızılayı olarak 12 ay halkımızla beraberiz. Çalışmalarımıza durmaksızın devam edeceğiz” diye konuştu.

Ardından Kızılay Genel Başkanı İsmail Hakkı Turunç, Sinop Belediye Başkanı Barış Ayhan ve Sinop Valisi Köksal Şakalar konuşma yaparak gelen misafirlere ve Kızılay çalışanlarına emeklerinden ötürü teşekkür etti.