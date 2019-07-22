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Kızılay'dan vekaletle kurban kesim çağrısı

Türk Kızılayı Sinop Şube Başkanı Kemal Albayrak, vatandaşlara Kızılay’ın kurban kampanyasına destek olmaları çağrısında bulundu.

Türk Kızılayı Sinop Şube Başkanı Kemal Albayrak, vatandaşlara Kızılay'ın kurban kampanyasına destek olmaları çağrısında bulundu.


Kızılay Sinop Şubesinde düzenlenen basın toplantısında Şube Başkanı Kemal Albayrak, kurum olarak her Kurban Bayramı'nda milyonlarca insanın sofralarına kurban eti ulaştırdıklarını belirtti. Her yıl olduğu gibi bu yıl da Kurban Bayramı'nda vekaletle kurban kesimi yapmak isteyen vatandaşlara çağrıda bulunan Albayrak, "Vekaletle kurban kesim kampanyası ile dini vecibelerini yerine getirmek isteyen vatandaşlarımızın kurbanları, İslami kurallara uygun şekilde kesilecek. Elde edilen kurban etleri, vekalet sahiplerinin adına sağlık kurallarına uygun olarak ve insan onurunu zedelemeden gerçek ihtiyaç sahiplerine dağıtılacak. Her dönemde mazlum ve mağdurların yanında olan Kızılay'ın bu çalışmalarının hedefine ulaşabilmesi için vatandaşlarımızın verecekleri destek çok önem arz ediyor. O anlamda vatandaşlarımızdan kurbanlarını kurumumuza bağış yapmalarını bekliyoruz" dedi.

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