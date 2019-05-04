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Kolaylı: “Basın meslek yasası bir an önce çıkarılmalı”

Türkiye Gazeteciler Konfederasyonu (TGK) Başkanı Nuri Kolaylı, basın meslek yasasının biran önce çıkarılması gerektiğini söyledi.


Sinop'ta 2-5 Mayıs tarihlerinde 81 ilden yaklaşık 200 gazetecinin katıldığı Türkiye Gazeteciler Konfederasyonu (TGK) 18. Başkanlar Kurulu Toplantısı'nın üçüncü gününde ‘Basın Meslek Yasası'nın olmaması konusu ele alındı.


TGK Başkanı Nuri Kolaylı yaptığı konuşmada, “Bildiğiniz gibi basın meslek yasası bizim kangren olan meselemiz. Yıllardır her fırsatta dile getirdiğimiz gibi en önemli sorunumuz gazetecilik, habercilik sektörünün kendine özgü bir basın meslek yasasının olmaması. Basınımız, gazetecilik mesleğinin ve bu mesleği kimlerin yapabileceğini düzenleyen gazetecilik meslek yasasına ihtiyaç duymaktadır. Bu yasa, teknolojik gelişmelerle göz önüne alınıp günümüz koşullarına uygun olarak biran önce çıkarılmalıdır. Biz bu konuda elimizi taşın altına koymuş olmaya hazır olduğumuzu her fırsatta söylüyoruz. Siyasetçiler, bürokratlar, hukukçular ve Türkiye Gazeteciler Konfederasyonu ile diğer basın kuruluşlarının temsilcilerinin de katılımıyla çalışma grupları oluşturulup, gazetecilik meslek yasasının acele şekilde ülkemize kazandırılmasını talep ediyoruz” diye konuştu.

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