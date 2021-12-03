Konteyner evde yalnız yaşayan adam ölü bulundu

Edinilen bilgiye göre, merkeze bağlı Tangal köyünde konteyner bir evde tek başına yaşayan Kenan Güney'den (66) komşuları bir süre haber alamadı. Bunun üzerine köylüler, köy muhtarı Ömer Erdem'e haber verdi. Muhtar Erdem'e haber verilmesinin ardından konteyner ev kontrol edildi. Kontrol edilen konteyner evde Kenan Güney yerde hareketsiz yatarken bulundu. Daha sonra ihbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri Güney'in hayatının kaybettiğini belirledi.

Konu ile ilgili Tangal Köyü Muhtarı Ömer Erdem yaptığı açıklamada, ”Ölen abimiz Kenan Güney, 1,5-2 sene önce köyümüze geldi. Kendi evi zaten yıkıktı. Evi hisseli ve sıkıntılı olduğu için valimize gerekli müracaatlarda bulunduk. Valiliğimiz ilk etapta huzurevine yerleştirmek istedi. Ama rahmetli Kenan abimiz bunların hiçbirini kabul etmedi. 'Ben illa köyümde kalacağım' dedi. Daha sonra yardımseverler tarafından bir tane konteyner temin edildi. Burada yaşamaya başladı. Kendisinin çok ciddi rahatsızlıkları vardı. Geldiğimizde kapı kapalıydı. Camdan içeri baktığımızda kenara yığılmıştı. Ondan sonra gerekli yerleri aradık. Doktorumuz ve kolluk kuvvetleri gelerek gerekli incelemeleri yaptılar. Doktorumuz kalp krizi tespitini yapınca da herhangi bir sıkıntı da olmadığı için raporlarımızı da düzenledik" dedi.

Kenan Güney'in ölüm nedeninin kalp krizi olduğu öğrenildi.