Kopan kaya parçaları binaya döküldü

Sinop'ta kayalık kenarındaki bir apartmanın üzerine kopan kaya parçaları düştü. Apartmanın bir ve ikinci katındaki dairelerin bir bölümü kullanılmaz hale gelirken, apartmana tahliye kararı çıkarıldı.

Sinop'ta sabah 05.00 saatlerinde Karakum Yolu üzerinde kayalık alanda bulunan bir apartmanda meydana gelen olayda, kayaların bir bölümü koparak site içerisindeki bir apartmanın arka kısmına döküldü. Olay sırasında evde uyuyan apartman sakini emekli öğretmen İlknur Çoban(64), ölümden döndü.

Yaşadığı korku dolu anları anlatan Çoban, “20.30 civarında İstanbul'dan geldim. Biraz evi toparladım daha sonra yattım, derin bir uykuya dalmışım yol yorgunluğu vardı. Saat 05.00 civarında bir gürültüyle uyandım. Camdan baktım ki balkon gitmiş. Hemen dışarı çıktım, apartmandakiler de çıkmış. Daha sonra sabah aydınlanınca görevlilere haber saldık ama gelen olmadı. Çevre ve Şehircilik Müdürlüğünden mühendisler geldi. Bir takım incelemelerde bulundular. Evden tahliye edilmemiz gerektiği söylendi” dedi.

Kopan kaya parçaları apartmanda ve çevrede risk oluştururken, görevliler tarafından apartman çevresi girişe yasak olması için bantla kapatıldı. Alt kısmı çöken ve üst kısmı boşlukta kalan kayalık kısım ise hala büyük bir tehlike oluşturmakta. Site sakinleri konuyla ilgili acilen önlem alınmasını talep etti.