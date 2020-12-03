İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Köpek mahalleyi birbirine kattı

Sinop’ta mahalleliler tarafından beslenen köpek yoldan geçen bir vatandaşa havlayınca mahalleli ile vatandaş arasında tartışma çıktıOlay, öğle saatlerinde Gelincik Mahallesi Stat Yolu Polis Lojmanları mevkiinde meydana geldi.

Sinop'ta mahalleliler tarafından beslenen köpek yoldan geçen bir vatandaşa havlayınca mahalleli ile vatandaş arasında tartışma çıktı


Olay, öğle saatlerinde Gelincik Mahallesi Stat Yolu Polis Lojmanları mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, kargodan aldığı dalgıç tüpüyle evine gitmekte olan Ş.K., Polis Lojmanları mevkiine geldiği sırada yoldaki köpek kendisine havlamaya başladı. Yaklaşan köpeğin kendisini ısıracağını düşünen vatandaş, köpeğe tekme atarak onu uzaklaştırmaya çalıştı. Köpeğin kendisine saldırmaya devam etmesi üzerine Ş.K, elindeki tüpü bırakarak yerden aldığı taşla köpeği bir apartmanın girişine kadar kovaladı. O sırada olayı gören bir mahalle sakini, köpek sakinleştirici olduğu iddia edilen aletle Ş.K'nın üzerine yürüdü. Olayın ardından mahalle sakinleri ve vatandaş arasında arbede çıktı. Çevredeki vatandaşlar durumu polise bildirdi. Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.


Kendisine silah çekildiğini iddia eden Ş.K'yi polis ekipleri sakinleştirmeye çalıştı. Polislere direnen Ş.K., karakola götürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.