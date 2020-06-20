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Korona virüs gölgesinde sınav

Sinop’un Gerze ilçesinde, Liseye Geçiş Sınavı (LGS) korona virüse karşı alınan önlemler çerçevesinde yapıldı.

Sinop'un Gerze ilçesinde, Liseye Geçiş Sınavı (LGS) korona virüse karşı alınan önlemler çerçevesinde yapıldı.


İki oturumdan oluşan sınavın ilk oturumu 09.30'da başladı. İlk oturumda öğrenciler sözel bölümden sorulan sorulara, 11.30-12.50 saatleri arasında yapılan ikinci oturumda ise sayısal bölümden sorulan sorulara cevap verdi. İlçede Haşim Zehra Tarı Ortaokulu, Yunus Emre İmam Hatip Ortaokulu, Atatürk Ortaokulu ve Belören Ortaokulunda sınava giren öğrenciler tedbirler çerçevesinde sınav binalarına alındı. Öğrenciler sosyal mesafe kuralı çerçevesinde sıraya girdi ve el dezenfektanını kullanmalarının ardından tek tek sınav binasına alındı.


Kimliksiz sınava gelen öğrencilerin sınava alınmadığı öğrenildi.

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