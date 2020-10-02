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Korona virüs tedavisinde kullanılacak cihaz Boyabat Hastanesine teslim edildi

Boyabat 75.

Yıl Devlet Hastanesinin koronavirüs salgınına yakalanan hastaların tedavisinde kullanacağı ve acil olarak ihtiyaç duyduğu, Yüksek Akım Oksijen Cihazı Boyabat Ticaret ve Sanayi Odası öncülüğünde temin edilerek hastaneye teslim edildi.


Sinop'un Boyabat ilçesinde pandemi hastanesi olarak hizmet veren Yıl Devlet Hastanesinin acil ihtiyaçları arasında yer alan Yüksek Akım Oksijen Cihazının temini için ilçede Ticaret ve Sanayi Odası öncülüğünde yardım kampanyası başlatılmıştı.Boyabat Toprak Sanayide faaliyette bulunan fabrikalar tarafından bütçe kısa zamanda oluşturularak cihazın tedariği sağlandı.Temin edilen cihaz Yıl Devlet Hastanesine teslim edildi.


Konuyla ilgili konuşan Boyabat TSO Başkanı Abdullah Genç, "Hastanemizin acil ihtiyacı olan Yüksek Akım Oksijen Cihazını hızlı şekilde temin ederek teslimini gerçekleştirdik. öncelikle bu hayırlı hizmetin gerçekleşmesine destek olan Boyabat toprak sanayisine şahsım ve odamız adına teşekkür ediyor, tüm hastalarımıza da acil şifalar diliyorum" ifadelerini kullandı.

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