Korona virüsünü yok ettiği iddia edilen bitkisel dezenfektan

Sinop'ta defne yağı üretimi yapan işletmeci Necati Öztaş, yaptığı defne yaprağı yağının korona virüse iyi geleceğini iddia etti.

Öztaş yaptığı ürünün bağışıklık sistemini geliştiren antiseptik, antioksidan, antibakteriyal, antiviral özelliği sahip olduğunu belirterek, "Defne yaprağı gıda, kozmetik ve ilaç sanayisinde kullanılan bitkidir. Bizim mutfağımızda yeri yoktur ama dünya mutfağında defne yapraksız mutfak olmaz. İnsanlar her türlü yabani hayvan ve etini yemektedirler. Bu etin üzerine bir adet defne yaprağı koyup pişirdiğinizde o et veya yemek içindeki zehri defne yaprağı içine alır ve ette zehir kalmaz aynı zamanda nezih bir koku ve lezzet katar. 1 kilogram defne yaprağı içinde 5 veya 6 bin adet yaprak vardır. 1 ton yapraktan 3-5 kg defne yaprağının uçucu yağı çıkartılmaktadır. Yani 1 gram defne yaprağı uçucu yağında 1200-1500 adet defne yaprağının özü vardır. Eğer defne yaprağını ağacından kopartırsan uygun kurutma ortamı olmazsa 15 gün içinde sararır ve kahverengi hale gelir bu şekilde kullanılırsa nimet değil, zehir haline gelir. Biz defne yaprağını fırınlarda kurutarak yeşil halde en az 2 sene süre ile kullanılır hale getirmekteyiz. Ayrıca defne yaprağından yüzde 100 bitkisel, doğal ve saf halde defne yaprağı uçucu yağı üretmekteyiz. Bu yağın içinde yüzde 57 oranında 1-8 cineole maddesi bulunmaktadır. Bu madde kekik, karanfil ve okiloptüs bitkisinde de bulunur ama kolay erişilebilir ve en çok cineole miktarı bulunan bitki defne yaprağıdır. Cineole (sineol) mikrop öldürücü özelliğe sahiptir. Muazzam bir yağ çözme özeliği vardır. Korona virüsü yağ tabakası içinde protein olan bir bitki olduğu için defne yaprağı uçucu yağı cineole sayesinde hem dışındaki yağ tabakasını parçalar hem de mikrobu öldürücü özelliği ile dünyanın en iyi dezenfektan ürünüdür. İnsanlar harici ve dahili olarak çok rahat bir şekilde kullanabilirler. Bugün kadar yan etkisi görülmemiştir. Bu bir ilaç değildir ve bilinmektedir ki her ilacın mutlaka bir/birden fazla yan etkisi bulunmaktadır” dedi.

Açıklamalarına şu şekilde devam eden Öztaş, “Maskenize ve ortama sprey şeklinde sıkıldığı taktirde korona virüsün size ulaşması mümkün olmaz. Gelebilse dahi ölür veya güçsüzleşir. İnsanlar nefes alırken elektrikli süpürge gibi havadaki tüm molekülleri solunum yollarından içine çekmek zorundadır. Bir oda içinde şişenin ağzı 5-6 mm bile olsa defne yaprağı uçucu yağının kapağı açıldığında 50 cm mesafeye 3-5 saniyede, 5 metre mesafedeki kişinin burnuna da 20-25 saniyede ulaşır. Bu defne yaprağı uçucu yağının o kadar kısa mesafede burnunuzun içine maskeniz olsa bile girebildiğine göre korona virüsünün girmemesi pek mümkün görülmemektedir. O sebeple eğer çevrenizde şüpheli korona virüsü olduğunu düşünüyorsanız burun deliklerine 1 er, boğazınıza 2 defa sprey şeklinde sıktığınızda alt ve üst solunum yollarına gelen tüm virüsleri ve mikropları söker parçalar ve hapşırtmak, öksürtmek suretiyle dışarı atar. 5 metreden burnunuza hiç spreye şeklinde sıkılmadığı halde sadece kapağı açılmak suretiyle gelen defne yaprağı koku molekülleri boğazınıza sıkıldığında alt ve üst solunum yollarını ve akciğerlerine gelecek ve buradaki korona virüsünü öldürecektir" diye konuştu.