Sinop'ta el işçiliğiyle yapılan kotralar yurt dışından bile rağbet görüyor.

Sinop'ta el işçiliğiyle kotra yapan 53 yaşındaki Sinan Demir, küçük yaşlarda başladığı bu işi yaşatmaya çalışıyor. Demir, maket gemi ve tekneleri, gerçeğini aratmayan şekilde tüm ayrıntılarıyla yapıyor. Sinop'a özgü kotraların ünü ülke sınırlarını aştı. Kotralara Almanya'dan bile talep geliyor.

Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Sinan Demir, “İlk önce ormandan ağacı seçiyoruz. Hangisi daha iyi işlenir diye. Daha sonra ağaçlar atölyeye geliyor. Ağaçları hangi şekilde kesebileceğimizi belirliyoruz daha sonra ise kurutmaya bırakıyoruz. Daha sonra işleme giriyor. Yaptığımız kotraları, Almanya'ya fazla miktarda gönderiyoruz. Kıbrıs, Alanya, Kuşadası'na gönderiyoruz” dedi.

“En çok rağbet gören Atatürk kotrası”

Yaptığı kotralara en çok rağbetin Atatürk kotrasına olduğunu belirten Demir, “Atatürk'ün resmini kotralara yapıştırdık. Daha çok rağbet görmeye başladı. İlgi çok. El emeği olduğu için ilgi çok. Dünyada olmadığı için bu işler tek olduğu için çok rekabet var. Kotralar, Sinop'a özgü. Çok mücadele ettik. Kotraları Sinop'un simgesi haline getirdik” dedi.