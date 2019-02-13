Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy Sinop'a geliyor

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, bir dizi ziyaret ve temasta bulunmak üzere 17 Şubat Pazar Sinop'a gelecek.

Sinop Milletvekili Dr. Nazım Maviş, geçen günlerde Bakan Ersoy'u ziyaret ederek kendisini Sinop'a davet etmişti. Davet teklifini kırmayan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 17 Şubat Pazar günü vatandaşlarla buluşmak ve Sinop'taki turizm yatırımlarını yerinde incelemek üzere şehre geliyor.

Bakan Ersoy'un Sinop ziyaretini sosyal paylaşım adresinden duyuran Maviş, şu ifadeleri kullandı:

“Kültür ve Turizm Bakanımız Mehmet Mehmet Nuri Ersoy, davetimiz üzerine 17 Şubat Pazar günü Evliya Çelebi'nin, Kâtip Çelebi'nin, İbn-i Batuta'nın güzelliği ile övdüğü tarih kültür ve medeniyet şehrimiz Sinopumuzu teşrif edeceklerdir.”