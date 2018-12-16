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Kur'an-ı Kerim'i güzel okuma yarışması

Sinop’ta Kur’an-ı Kerim’i güzel okuma yarışması düzenlendi.

Sinop'ta Kur'an-ı Kerim'i güzel okuma yarışması düzenlendi.


Sinop Kültür Merkezi'nde düzenlenen yarışmaya İl Müftüsü Ali Hayri Çelik, okul müdürleri ve vatandaşlar katıldı.


Şehit Ömer Can Açıkgöz AİHL Müdürü Şükrü Eraltan burada yaptığı konuşmada, “Sinop İmam Hatip Liseleri arası hafızlık, ezanı ve Kur'an-ı Kerim'i güzel okuma yarışması il finali yarışmasını düzenledik. Geleceğin hafızlarını yetiştirmek istiyoruz. İmam hatip lisesi öğrencilerinin hayırda yarıştığı bugün de yanımızda olan vatandaşlara teşekkür ediyoruz” dedi.


Yarışmada dereceye giren öğrencilere ödülleri takdim edildi.

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