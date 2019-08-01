Kur'an kursu öğrencilerine yangın eğitimi

Türkeli ilçesine bağlı Gündoğdu Köyü Camii Kur’an Kursu öğrencileri, Türkeli Belediyesi İtfaiye Amirliği ekipleri tarafından yangın söndürme eğitimi aldı.
Türkeli ilçesine bağlı Gündoğdu Köyü Camii Kur'an Kursu öğrencileri, Türkeli Belediyesi İtfaiye Amirliği ekipleri tarafından yangın söndürme eğitimi aldı.
Türkeli ilçesine bağlı Gündoğdu Köyü Camisi'ne İmam Hatibi Ömer Faruk Şahin'in davetiyle gelen Türkeli Belediyesi İtfaiye Amirliği ekipleri, Kur'an Kursu öğrencilerine ev yangınları hakkında bilgi vererek, yangın söndürme tüpünün nasıl kullanıldığı anlatıldı. Yangınlar konusunda yapılan tatbikatlı eğitimde öğrencilere yangını fark eder etmez hemen ücretsiz 110 numaralı yangın ihbar hattını aramaları gerektiği söylendi.
Eğitimin sonunda öğrenciler, yangın söndürme tüpü kullanarak, yangın söndürme tatbikatı yaptı.