Kursiyerlerin hazırladığı ürünler görücüye çıktı

Sinop'un Mertoğlu köyünde gerçekleşen sergiye Sinop Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat Okulu Müdürü Turgay Altun, Sinop İŞKUR Müdürü Asaf Çalışır ve kursiyerler katıldı.

Sergi hakkında bilgiler veren Sinop Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat Okulu öğretim görevlisi Şükran Bakal Ercan, “Sergimiz Halk Eğitim kursiyerleri tarafından hazırlandı. Ben de dahil olmak üzere toplam 15 kişiyiz. Sergimizin amacı hem Sinop'ta yaşayan kadınlarımızın el becerilerini geliştirmek hem de sanayi makinelerine hazırlamak. Daha büyük makineleri kullanmayı amaçladık” dedi.