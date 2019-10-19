İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kuru: “Hükmün ertelenmesine karşıyız"

Sinop Sahipsiz Hayvanları Koruma ve Yaşatma Derneği Başkan Yardımcısı İrem Ebru Kuru, "Ülkemizde hayvana yapılan bir zulmün cezası hükmün ertelenmesi şeklinde oluyor.

Sinop Sahipsiz Hayvanları Koruma ve Yaşatma Derneği Başkan Yardımcısı İrem Ebru Kuru, "Ülkemizde hayvana yapılan bir zulmün cezası hükmün ertelenmesi şeklinde oluyor. Biz buna karşıyız" dedi.


Sahipsiz Hayvanları Koruma ve Yaşatma Derneği Başkan Yardımcısı İrem Ebru Kuru 9 yılda dernekte bir çok faaliyet gerçekleştirdiklerini belirterek, “Yetişkin vatandaşlara hayvan sevgisini aşılamak gerçekten zor oluyor. O yüzden biz bu işi artık çocuklarla, öğrencilerle yapıyoruz. Okullardaki öğretmen arkadaşlarımızla konuşup öğrencilere etkinlikler düzenliyoruz. Ağaç yaşken eğilir deyimi ile devam ediyoruz ve çocuklardaki bu hayvan sevgisini, saygısını öğretmeye çalışıyoruz. Ülkemizde hayvana yapılan bir zulmün cezası hükmün ertelenmesi şeklinde oluyor. Biz buna karşıyız. Ya da ufak bir para cezasıyla karşılık buluyor. Biz buna da karşıyız. Onlar da bir canlı, onlar da can taşıyor. Cezaların daha ağır ve uygulanması gerektiğine inanıyorum" diye konuştu.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.