Kuzey kesimlerde yağış uyarısı

Meteoroloji'den yapılan değerlendirmelere göre, öğleden sonra ve akşam saatlerinde Türkiye'nin kuzey kesimlerinde gök gürültülü sağanak yağış uyarısı ve bununla birlikte oluşabilecek olumsuzluklara karşı tedbirli olunması gerektiği belirtildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, pazar günü öğle saatlerinden akşama kadar kuzey kesimlerde gök gürültülü sağanak yağış beklendiği bildirildi.

Yapılan açıklamada; “Pazar öğleden sonra ve akşam saatlerinde yurdun kuzey kesimlerinde görülecek gök gürültülü sağanak yağışların Kastamonu, Çankırı, Çorum ve Amasya çevreleri ile Bolu ve Karabük'ün doğu, Sinop ve Samsun'un iç, Tokat'ın batı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli yağış beklenmektedir. Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, hortum ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir” ifadeleri kullanıldı.