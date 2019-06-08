İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kuzeye akım

Türkiye’nin en kuzey noktası Sinop’un İnceburun Yarımadası’na ziyaretler devam ediyor.

Türkiye'nin en kuzey noktası Sinop'un İnceburun Yarımadası'na ziyaretler devam ediyor.


Deniz seviyesinden 38 metre yükseklikteki alana 12 metre yüksekliğinde inşa edilen fener, Sinop'u ziyaret eden turistlerin görmeden gitmedikleri yerlerin başında geliyor. Gelen yerli ve yabancı turistler ise bol bol fotoğraf çektiriyorlar. Ayrıca gelin ve damat adaylarının da evlenmeden önce kuşkusuz tek fotoğraf çektireceği yer İnceburun oluyor.


İnceburun'u ziyarete gelen Biricik Demir Yılmaz, "Türkiye'nin en kuzeyi, İnceburun'u gezmeye geldik. Çok beğendik. Çok güzel bir yer burası” dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.