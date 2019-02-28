Kuzeyin yıldızı Sinop geçen yıl 1 milyon turisti ağırladı

Geçen yıl ortalama 1 milyon turisti ağırlayan Sinop'a 10 yılda 100 milyon liralık turizm yatırımı yapıldığı bildirildi.

Geçen yıllarda TÜİK tarafından Türkiye'nin en mutlu şehri seçilen Sinop; kültürel zenginliği ve doğal güzelliği ile yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı oluyor. Türkiye'nin en kuzeyinde bulunan Sinop, yüzde 40,3 oranı ile ülkenin en fazla ortanca yaş nüfusunu barındırıyor. Kuzeyin yıldızı Sinop, 2018'de il nüfusunun 4 katından fazla, şehir merkezi nüfusunun ise 15 katından fazla turisti ağırladı. Ortalama 1 milyon kişiyi konuk eden Sinop'a son 10 yılda 100 milyon liralık turizm yatırımı yapıldı.

Sinop Kültür ve Turizm Müdürü Hikmet Tosun, 2018 yılı Sinop'taki konaklama tesislerindeki doluluk oranını değerlendirdi.

2018 yılında Sinop'ta yaklaşık 400 bin civarında kişinin konakladığını belirten Tosun, “Otellerimizdeki konaklama sayısı 2018 yılı sonu itibariyle 399 bin, 400 bin civarında. Yuvarlak hesap ile 400 bin kişi Sinop'ta otelde konaklama yapmıştır. Ev pansiyonculuğu Sinop'ta çok yaygın, kayıt dışı olmakla beraber 500'e yakın aile bunu yapıyor. Bir 500 aile de potansiyel yani Sinop'ta ev pansiyonculuğu potansiyeli çok yüksek. Diğer pansiyonlar da var kayıt içinde olan pansiyonlar. Çadır turizmi, karavan turizmi özellikle çok yaygındır. Bu sayıyı da değerlendirdiğimiz zaman 400 bin kişinin de buralarda konakladığını tahmin ediyoruz. Yani Sinop 800 bin insanı 2018 yılı içerisinde konaklama olarak ağırlamıştır. Sinop'ta ferdi olarak araçlarınızla geldiğinizde konaklama sorunu yoktur. Ancak turlarda ve kongre turizminde konaklama sorunu vardır. Sinop' ta mayıs ve eylül ayları arasında yaz sezonunda Sinop'ta turların konaklama şansı yoktur. Ancak Samsun, Ordu gibi illerde konaklıyorlar. Bu nedenle yaz aylarında Sinop'un yoğun nüfusu günü birlik turlardan oluşuyor. Bu da ile çok fazla katma değer sağlamıyor. Bize katma değer sağlayacak turist yatılı turisttir" dedi.

Sinop'un 1 milyon ziyaretçiyi hedeflediğini hatırlatan Tosun, "Sinop 1 milyonun üzerindeki ziyaretçiyi sezon boyunca çok rahatlıkla ağırlamıştır. Tabii, turizmde Sinop'un sorunları var. Başta müşteri memnuniyeti noktasında sorunlarımız var. Sektörün markalaşması noktasında sorunlarımız var. Kentin trafiği noktasında sorunlarımız var. Yani Sinop'un en çok ziyaret edilen yayla turizmi olsun, şelaleler olsun kırsal kesim noktasında yol standardı noktasında sorunlarımız var. Fakat şunu söyleyeyim: Son 10 yıl içerisinde Kültür ve Turizm Bakanlığımız Sinop'ta 100 milyon liralık yatırım gerçekleştirmiştir" diye konuştu.