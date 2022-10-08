Lezzetiyle ünlü Erfelek kuzu kestanesinde hasat sürüyor

Eşsiz lezzeti ve kabuğundan kolay ayrılma özelliğiyle adını Türkiye'ye duyuran Sinop'un Erfelek ilçesinde yetişen ‘kuzu kestanesi' hasadı sürüyor. Kestanenin fiyatı ise pazar tezgâhında kilogramı 70 TL'ye kadar ulaşıyor.

Türkiye'nin önemli kestane üretim merkezlerinden Erfelek'te hasadı yapılan sezonun ilk kestanelerinin hasadına başlandı. Kabuğundan kolay ayrılan, eşsiz lezzeti ve parlak rengiyle ‘kuzu kestanesi' olarak adlandırılan Erfelek kestanesi pazar tezgahlarını süslüyor. Bu yıl bölgede kestane düşmanı ‘gal arısı'nın yayılmasından kaynaklı verimin geçen senelere göre zayıf geçtiği kaydedildi. Pazarda kilogramı 35 TL ile 70 TL arasında değişen kuzu kestanesi kimine uygun gelirken kimine ise pahalı geliyor.

Erfelek'te kestane üreticisi Durmuş Özdemir, zor ve biraz da tehlikeli olan kestane hasadının başladığını söyledi. Özdemir, “Eylül 15 ile Ekim 15 arası hasat dönemi. Kozak halinde bir yere yığılır orada saklanır. Kozağın içinden kestaneleri ayıklarız. Elimizdeki sopalarla ağacına çıkıp indiriyoruz. Toplayıp evimizin yanına götürüyoruz, yığın yapıyoruz. Orada biraz daha olgunlaşmasını bekleriz. Olgunlaşma durumuna göre pazara indiririz" diye konuştu.

Tamamen doğal yetişiyor

Özdemir, Erfelek kestanesinin barındırdığı özellikleriyle diğerlerinden farklı kestane türü olduğunu kaydederek, “Çok lezzetli bir kestane. Zarından çok kolay ayrılır. Kızartması da çok lezzetlidir. Erfelek kuzu kestanesi Türkiye çapında tek lezzettir. İlaç ve gübre yoktur. Tamamen doğal. Herhangi bir katkı maddesi yoktur. Gal arısından dolayı verim düşüklüğümüz var” şeklinde konuştu.

Sinop pazarında kestane satıcısı Recep Ay, “Kestane yeni çıktı. Fiyatlar güzel. 25-30 TL'den başlıyor, 70 TL'ye kadar yükseliyor. Vatandaşlarımız da alıyorlar. Bu sene az olduğu için fiyatlar biraz yüksek. Geçen senekinin yarısı kadar” dedi.

Pazar tezgahında kestane görmekten mutlu olduklarını belirten bazı vatandaşlar evlerine alırken, bazı vatandaşlar ise şimdilik fiyatının yüksek olduğunu, ilerleyen günlerde düşmesini beklediklerini ifade etti.