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Liseden siperlik maske üretimi

Sinop Seydi Ali Reis Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi sağlık çalışanları için yüz koruyucu siperlik maske üretimine başladı.


Türkiye'nin ve tüm dünyanın mücadele ettiği korona virüsü (Kovid-19) salgınına karşı alınan üretim tedbirleri kapsamında Seydi Ali Reis Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bünyesinde yüz koruyucu siperlik maske üretimi, gönüllü öğretmenleri ve yöneticileriyle devam ediyor. Vali Yardımcısı Murat Girgin ve Sinop İl Milli Eğitim Müdürü Ercan Yildiz, Dünya sağlık Günü'nde sağlık çalışanları için siperlik maske üreten Seydi Ali Reis Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde incelemelerde bulunarak gönüllü çalışan öğretmenlere ve yöneticilere teşekkür ettiler.

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