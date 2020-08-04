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Lüks otomobil eczaneye daldı

Sinop’ta lüks bir otomobil sürücüsünün yanlışlıkla fren yerine gaza basması nedeniyle eczaneye girdi.

Sinop'ta lüks bir otomobil sürücüsünün yanlışlıkla fren yerine gaza basması nedeniyle eczaneye girdi.



Edinilen bilgiye göre, Sinop Tırkışlar Mahallesi Atatürk Devlet Hastahanesi arkasında C.D.'nin kullandığı 34 YB 001 plakalı Mercedes marka otomobil, iddiaya göre sürücüsünün fren yerine gaza basması sonucu önünde bulunan bir eczaneye çarptı. Otomobilin içinden kendi çabalarıyla çıkmaya çalışan ama başarısız olan araç sürücüsü ve yanındaki eşi olduğu bilinen kadın, itfaiye ekiplerinin yardımlarıyla araçtan çıkarıldı. Olay gerçekleştiği esnada eczane sahibi ve çalışanlar büyük şok geçirdi. Olayda yaralanan sürücü ile eşi, Sinop Atatürk Devlet Hastahanesi'ne kaldırıldı.


Eczanede büyük çapta zarar oluşurken, kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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