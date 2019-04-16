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Mahalledeki onlarca kediyi besliyor

Sinop’ta Gülseren Acar, 5 yıldır mahallesindeki onlarca kedinin bakımını üstlendi.

Sinop'ta Gülseren Acar, 5 yıldır mahallesindeki onlarca kedinin bakımını üstlendi.


Sinop'un Ayancık ilçesinde yaşayan Gülseren Acar, 5 yıldır Karakaş Caddesi'nde bulunan evinin önündeki sokak kedilerine bakıyor. Birçok kedinin yemek ve su ihtiyacını karşılayan Acar, kedileri çok sevdiğini belirterek, "Mahallede bulunan onlarca kedi geleceğim saati bilir, beni gördüklerinde tümü etrafımda toplanır. Onlara günlük olarak yiyeceklerini getiririm. Ömrüm yettiğince onların bu tür ihtiyaçlarını karşılayacağım. Hayvanlara karşı büyük bir sempatim var" dedi.

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