İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Marketten hırsızlık zanlısı yakalandı

Sinop’ta marketlere girerek erzak çalan hırsız, esnaf tarafından yakalandı.

Sinop'ta marketlere girerek erzak çalan hırsız, esnaf tarafından yakalandı.


Edinilen bilgiye göre, Sinop'un Erfelek ilçesinde birkaç markete giren bir kişi erzakları çalarak kayıplara karıştı. En son öğlen saatlerinde girdiği markette fark edilen şahıs, yetkililer tarafından polise ihbar edildi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri market içinde hırsızlık yapan şahsı suçüstü yakalayarak gözaltına aldı. Şahıs, sorgusu yapılmak üzere emniyete götürüldü.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.