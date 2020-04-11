Maske ve eldivenler için özel atık torbası

Çevre Temizlik Müdürlüğü'ne bağlı ekipler; vatandaşların virüsten etkilenmelerini önleme faaliyetleri kapsamında "tıbbi atık" olarak değerlendirilen maske ve eldivenlerin toplanması için özel atık torbalarını, cadde ve sokakların her noktasına ve yoğunluğunun fazla olduğu alanlara yerleştirdi.

Özel atık torbalarında toplanacak olan tıbbi atıkların, ekipler tarafından düzenli olarak toplanacağı ve tıbbi şartlara uygun bir şekilde bertaraf edileceği belirtildi.