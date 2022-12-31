Maviş: "Sinop sokaklarında da EYT'li vatandaşlarımızın mutluluğuna şahit oluyorum”

Nazım Maviş, 2022 yılı değerlendirmesi yaparak, “Cumhurbaşkanımız 2022 yılı bitmeden EYT ile ilgili çok önemli bir müjdeyi milletimiz ile paylaştı. Ben Sinop sokaklarında da EYT'li vatandaşlarımızın mutluluğuna şahit oluyorum” Dedi.

Nazım Maviş, 2022 yılı değerlendirmesi yaparak açıklamalarda bulundu. Maviş, yaptığı açıklamada, “2022 milletimiz açısından oldukça güzel müjdelerin verildiği bir yıl oldu. En son da sayın cumhurbaşkanımız 2022 yılı bitmeden EYT ile ilgili çok önemli bir müjdeyi milletimiz ile paylaştı. Ben Sinop sokaklarında da EYT'li vatandaşlarımızın mutluluğuna şahit oluyorum. Gerçekten herkes birbirini tebrik ediyor ve kutluyor. 2023 yılına böyle pozitif bir iklimde, böyle bir atmosferde girmiş olmaktan dolayı sayın Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyorum. Aynı şekilde yine sözleşmeli personelin kadroya alınmasıyla ilgili de önemli müjdeler milletimizle paylaşıldı. İnşallah 2023 yılının ilk Salı günü meclis toplanacak ve gerek EYT gerek sözleşmelerin kadroya alınmasıyla ilgili yasal düzenlemeleri hızlıca yaparak bu güzel haberleri milletimizin gecikmeden yararlanabilmesi için, kullanabilmesi için kanunlaştırmış olacağız. Tabii aynı zamanda Türkiye'nin 100. yılının bütçesini yapmış olarak Sinoplu hemşehrilerimin bağrına geldim. 2022 yılının sonunda 2023 yılının bütçesini yaptık ve tamamladık. Bütçe maratonunu bitirdik. 2022 yılında Sinopumuzda da çok güzel işler yapıldı. 2023 yılının hayırlı uğurlu olmasını diliyorum" diye konuştu.