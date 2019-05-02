Maviş: “Sinop'a bu yıl da rekor ödenek geliyor”

Nazım Maviş, Köylerin Altyapısının Desteklenmesi (KÖYDES) projesi kapsamında 2019 yılında Sinop'a toplam 43 milyon 152 bin 423 TL ödenek gönderileceğini açıkladı.

Sinop ve ilçelerdeki köylerin altyapı hizmetlerinde harcanmak üzere KÖYDES tarafından tahsis edilen ödenek miktarı belli oldu. Son 3 yıl içerisinde KÖYDES'ten aldığı ödeneği üçe katlayan Sinop, bu yıl da rekor oranda destek alan illerden biri oldu.

Nazım Maviş yaptığı açıklamada, “2017 yılında 25.9 milyon ile son 3 yılın toplamı oranında KÖYDES ödeneği alan Sinop, geçtiğimiz 2018 yılında yüzde 67'lik bir artışla 43.2 milyon TL KÖYDES ödeneği almıştı. 2019 yılında da Sinop ve ilçelerine toplam 43 milyon 152 bin 423 TL KÖYDES ödeneği tahsil edildi” dedi.

Milletvekili Maviş, “Geçen yıl olduğu gibi bu yıl da Türkiye'de en fazla KÖYDES ödeneğini alan illerden biri olduk. Bu bizim açımızdan memnuniyet verici. Bu bağlamda tüm hemşehrilerim adına Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a ve hükümetimize şükranlarımı sunuyorum” diye konuştu.

Açıklamasında KÖYDES tarafından gönderilecek ödenekle köylerin birçok ihtiyacını karşılayacaklarını belirten Maviş, “Aldığımız bu ödenekle birlikte hemşehrilerimize söz verdiğimiz projeleri tek tek hayat geçireceğiz. Hedeflediğimiz köy grup yollarımızın asfaltlanma çalışmalarını sürdüreceğiz. Ayrıca köylerimizin içme suyu, kanalizasyon ve altyapı ihtiyaçlarının da çözümüne devam edeceğiz. Önümüzdeki 4 buçuk yıllık icraat dönemini en verimli şekilde kullanacağız” şeklinde konuştu.