Maviş: "Sinop'ta 2004'ten bu yana en yüksek belediye sayısına ulaştık"

AK Parti Sinop Milletvekili Nazım Maviş, Sinop'ta 8 ilçenin 7'sini AK Parti'nin kazandığını belirterek, "2004'ten bugüne kadar AK Parti olarak girdiğimiz yerel seçimlerde aldığımız en yüksek belediye sayısı oldu" dedi.

Sinop ili genelinde AK Parti'li belediye başkanları bir araya gelerek basın karşısında yeni dönemde yapacakları çalışmaları anlattı. AK Parti İl Başkanlığı'nda düzenlenen toplantıya AK Parti Sinop Milletvekili Nazım Maviş, AK Parti İl Başkanı Uğur Giresun, Boyabat Belediye Başkanı Şefik Çakıcı, Saraydüzü Belediye Başkanı Hasan Peker, Durağan Belediye Başkanı Ahmet Kılıçarslan, Türkeli Belediye Başkanı Veysel Şahin, Gerze Belediye Başkanı Cevat Şensoy, Erfelek Belediye Başkanı Mehmet Uzun ve Dikmen Belediye Başkanı Adnan Acar katıldı.

AK Parti Sinop Milletvekili Nazım Maviş yaptığı açıklamada, “Bizim için gerçekten gurur verici ve sevindirici olan; 8 ilçemizin 7'sini AK Parti belediyeleriyle buluşturduk. 2004'ten bu güne kadar AK Parti olarak girdiğimiz yerel seçimlerde aldığımız en yüksek belediye sayısı oldu. Boyabat, Durağan ve Saraydüzü Belediye Başkanlarımız bir kere daha kendi seçmenlerinden vize almışken Dikmen, Gerze, Erfelek ve Türkeli Belediye Başkanlarımız da ilk defa kendi seçmenlerinden vize alarak hizmet için yola koyulmuş oldular. Yine bu seçimde bizim için gurur verici tablolardan bir tanesi de İl Genel Meclisi sonuçları. Toplamda 21 İl Genel Meclisi üyesinin 18'i AK Parti'li. Geride kalan 3 İl Genel Meclis üyesi de CHP'nin. 2004'ten buyana kadar aldığımız en çok İl Genel Meclis üyesini 2019 seçimlerinde almış olduk. Belediye meclislerine gelince Sinop'un toplamında 9 belediyede toplam 107 belediye meclis üyesi seçildi. Bunların 56'sı AK Parti'den, 11'i MHP den, 5'i İYİ Parti'den, 35'i ise CHP'den seçildi. Böylelikle de belediye meclislerinin 9 ilçenin en çok meclis üyesi çıkartan parti olarak önemli bir başarı elde ettik. Buradan Sinop kamuoyuna çok açık ve net söylüyorum. Çevre yolunun sahibi Uğur Giresun'dur, Nazım Maviş'tir, AK Parti hükumetidir. Sinop'a önümüzdeki 4 buçuk yıllık dönemde AK Parti teşkilatının gücü ile bizim de Ankara'daki çalışmalarımızla bu çevre yolunu mutlaka Sinop'a kazandıracağız. Bir diğer proje ise meydan projesi. Belediye burada nasıl bir tutum içerisinde olur onu bilemiyorum. Ondan bağımsız olarak söylüyorum. Surların ihya edilmesi ve hükümet konağının, adliye binasının şehir dışına çıkarttırmak sureti ile Sinop Meydanı'nın rahatlatılması konusunda biz yine AK Parti hükümeti olarak başta İl Başkanımızın, benim de Ankara'da takip ve kontrolümde bu vaat ettiğimiz bütün çalışmaları yapacağız” diye konuştu.