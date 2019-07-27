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Maviş, Türkeli'deki yatırımları inceledi

AK Parti Sinop Milletvekili ve Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Dr.

Nazım Maviş, Türkeli ilçesinde devam eden yatırımları inceledi, köy muhtarlarıyla bir araya geldi.


Türkeli ilçesine ziyaret gerçekleştiren AK Parti Sinop Milletvekili Dr. Nazım Maviş, beraberinde Türkeli Kaymakamı Murat Zadeleroğlu ve Türkeli Belediye Başkanı Veysel Şahin ile birlikte Merkez Camisi önünde vatandaşlarla bir araya gelerek, hasbihal etti.


Belediye Başkanlığını ziyaret eden ve akabinde öğrencilere önümüzdeki eğitim öğretim döneminde kapılarını açacak olan Türkeli Meslek Yüksekokulu binasında ve ilçede devam eden yatırımları inceleyen Maviş, akabinde Türkeli Belediye Başkanlığının yürüttüğü Köylü Pazarı, Ücretsiz Otopark ve Yürüyüş Yolu çalışmalarını yerinde inceleyerek, burada vatandaşları selamladı.


Türkeli Çayı'nın ıslah edilmesi için Devlet Su İşleri Bölge Müdürlüğü ile istişare sağlayacağını belirten Maviş, buradan Yeşiloba köyünde hizmete açılan pazarı ziyaret etti, düzenlenen istişare toplantısında çevre köylerin muhtarlarıyla bir araya geldi. "Muhtarlarımızdan aldığımız destek ile köylerimizin geleceği için tüm gücümüzle çalışmayı sürdüreceğiz" diyen Maviş, ilçe ziyaretini tamamladı.

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