Maviş'ten Sinop'ta önemli temaslar

Nazım Maviş, İl Sağlık Müdürlüğü, Atatürk Devlet Hastanesi, Şehir Stadı İnşaatı, Küçük Sanayi Sitesi ve Organize Sanayi Bölgesini ziyaret etti. Maviş'e beraberinde AK Parti Sinop İl Başkanı Uğur Giresun, İl Genel Meclis Başkanı Yakup Üçüncüoğlu, AK Parti Sinop Merkez İlçe Başkanı Faruk Şanoğlu ve partililer eşlik etti.

Sinop Valisini ziyaret eden Maviş, Vali Köksal Şakalar ile Sinop'taki korona virüs önlemleri ve normalleşme sürecini değerlendirdi. Ardından Sinop İl Sağlık Müdürlüğü görevine atanan Dr. Fatih Reyhanlıoğlu'na hayırlı olsun ziyaretinde bulunan Maviş, Sinop'taki son gelişmeleri ve devam eden sağlık yatırımlarını görüştü.

Daha sonra Sinop Atatürk Devlet Hastanesine ziyarette bulunan Nazım Maviş, pandemi süresince gece gündüz demeden büyük özveriyle görev yapan sağlık çalışanlarına teşekkür ederek görevlerinde başarılar diledi. Maviş ziyaretinde tamir, bakım ve onarım çalışmaları tamamlanan eski hastane binasında da incelemelerde bulundu.

“Sinop şehir stadı hızla yükseliyor”

Hastane ziyaretinin ardından Maviş ve beraberindeki heyet yapımı tüm hızıyla devam eden Sinop Şehir Stadında incelemelerde bulundu. Şehir stadının 10 bine yakın seyirci kapasitesiyle uzun yıllar Sinoplu sporseverlere hizmet vereceğini ifade eden Maviş, stadın uluslararası standartlara uygun olarak şekilde inşa edildiğini belirtti.

“Küçük sanayi sitesinin elektrikleri yer altına alınıyor”

Ziyaretlerine Sinop Küçük Sanayi sitesi ile devam eden Maviş, burada esnaflarla bir araya gelerek taleplerini dinledi. Maviş ziyaretinde Enerji Bakanı Fatih Dönmez'in desteğiyle Sanayi Sitesindeki elektrik hatlarının yer altına alınacağını duyurarak her daim esnafın yanında olmaya devam edeceklerini belirtti. Maviş'in gün içindeki son durağı Sinop Organize Sanayi Bölgesi oldu. Yönetim Kurulu Başkanı Kurtuluş Kaya'yı ziyaret eden Maviş, sitede inşa edilecek cami projesi hakkında bilgiler aldı.

Maviş ayrıca Organize Sanayi Bölgesinde yapımı devam eden Enerji Santrali inşaatında incelemelerde bulundu.