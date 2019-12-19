İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Mega proje için ihaleye çıkıldı

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı bünyesinde Rekabetçi Sektörler Programı kapsamında Sinop’ta balıkçılık sektörüne kazandırılacak 10 milyon euroluk mega projede ilk somut adım olan müşavirlik hizmetleri için ihaleye çıkıldı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı bünyesinde Rekabetçi Sektörler Programı kapsamında Sinop'ta balıkçılık sektörüne kazandırılacak 10 milyon euroluk mega projede ilk somut adım olan müşavirlik hizmetleri için ihaleye çıkıldı.


Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı'nın da yararlanıcısı olduğu “Sinop'ta Temel Sektörlerin Rekabetçiliğinin Artırılması” projesinin ihalesi Avrupa Birliği Komisyonu tarafından onaylanmasının ardından, projenin müşavirlik ihalesi ulusal ve uluslararası ihale duyuru sitelerinden yayınlanmaya başlandı.


Rekabetçi Sektörler Programı kapsamında yüzde 82 Avrupa Birliği, yüzde 18 Hazine katkısıyla gerçekleştirilecek proje kapsamında Sinop Organize Sanayi Bölgesinde su ürünleri işlenme ve depolama hizmeti sunan entegre bir tesis kurulacak. Tesiste kar amacı güdülmeden Sinop'ta balıkçılık faaliyetleri yürütmekte olan küçük ve orta büyüklükteki işletmelere hizmet verilecek.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.