AK Parti'den Erfelek Belediye Başkanı seçilen Mehmet Uzun, mazbatasını aldı.

Sinop Adliyesi'ne giderek mazbatasını alan Uzun, adliye çıkışında hatıra fotoğrafı çektirdi. Uzun burada yaptığı açıklamasında, “Sevinçliyim tabii ki. Seçim çalışması boyunca söylediğimiz söz verdiğimiz bütün hizmetleri yapacağımıza söz veriyorum. Erfelek halkı rahat olsun. Bütün verdiğimiz sözler yerine getirilecektir” dedi.

Daha sonra Uzun, meclis üyeleriyle birlikte Erfelek Belediyesi'ne geçti. Erfelek Belediyesi'ne geçen Uzun ve beraberindekiler, eski Erfelek Belediye Başkanı Muzaffer Şimşek ile görüştü. Belediye Başkanlığı makamında gerçekleştirilen devir teslim törenine belediye birim amirleri ve parti üyeleri katıldı.

Burada açıklamalarda bulunan eski Erfelek Belediye Başkanı Muzaffer Şimşek, “Yaklaşık 10 yıldan beri sürdürdüğüm belediye başkanlığı görevini bugünde onur ve gururla sorunsuz bir şekilde Mehmet Uzun kardeşime vermekten mutluluk duyuyorum” diye konuştu.