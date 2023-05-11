Memleket Partisi Sinop İl Başkanı Başağaoğlu: “Erdoğan'a destek vermeyeceğimizi söyleyebilirim”

Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin adaylıktan çekildiğini duyurmasının ardından Memleket Partisi Sinop İl Başkanı Serdar Başağaoğlu, "Biz seçmenlerimize herhangi bir yönlendirme yapmıyoruz ama AK Parti adayı Recep Tayyip Erdoğan'a destek vermeyeceğimizi söyleyebilirim” dedi.

Memleket Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin adaylıktan çekildiğini duyurması sonrası Memleket Partisi Sinop İl Başkanlığında konuyla ilgili basın toplantısı düzenlendi. Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Memleket Partisi Sinop İl Başkanı Serdar Başağaoğlu, Cumhurbaşkanı seçiminde parti seçmenlerinin eğiliminin ne yönde olacağı sorusuna, “Biz seçmenlerimize herhangi bir yönlendirme yapmıyoruz, ama AK Parti adayı sayın Recep Tayyip Erdoğan'a destek vermeyeceğimizi söyleyebilirim” ifadelerini kullandı.