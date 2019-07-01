MESEM'de kalfalık ve ustalık belgesi alma imkanı

Kurum Müdürü Safter Soydan, piyasada çalışan kalfa ve ustalık belgesi almak için Sinop merkezdeki çıraklık okuluna gitmek zorunda kaldıklarını, fakat şuan Gerze Mesleki Teknik ve Anadolu Lisesinde açılan programla verilebildiğini, bunun da Gerzeli esnaf için büyük bir fırsat olduğunu söyledi. Soydan kalfalık ve ustalık sınavlarına katılmak için 22 yaşını doldurmuş olmak, ilköğretim veya ortaokul mezunu olmaları gerektiğini belirtti.

Yine aynı şekilde 1996-97 eğitim öğretim yılı ve öncesinde ilköğretimden mezun olmuş ya da mezun olamadıysa da okuryazarlık belgesi olanların açık öğretim ortaokuluna kayıt yaptırmaları şartıyla başvuruları kabul edilecek.

Gerze'de faaliyette bulunan meslek sahipleri ustalar, kalfalar, çıraklar, girecekleri sınavlara katılarak başarılı olmaları halinde kalfalık, ustalık belgesini alabilecekler. Piyasada mesleklerini yapan meslek sahipleri kendi meslekleriyle ilgili 5 yıl sigortalı çalışmaları halinde ustalık sınavlarına katılma hakkına sahip olacak.

Programa kayıt yaptıran öğrencinin SGK kaydı yapılıp, çalıştığı iş yerinde devlet tarafından katkı ödemesi yapılacak olup 20 ve üzerinde çalışan için katkı ödemesi 182,90 TL, 20'den az çalışan için katkı payı ödemesi 365,80 TL olduğunu belirten Soydan, lise birinci sınıfa kaydı yapılan öğrencilerin, lise üçüncü sınıfta yapılacak olan sınavda başarılı olmaları halinde kalfalık belgesi, mezun olduktan sonra ise ustalık belgesi verileceğini dile getirdi.

Kayıt yapılan çırak öğrenci aynı zamanda Halk Eğitim Merkezi bünyesinde bulunan mesleki açık liseye kayıt olursa ve aldığı derslerde başarılı olursa meslek lisesi diploması almaya hak kazanacağı kaydedildi.

Eğitimler oto kaporta, motor, metal ve kaynak işlemleri, mobilya, dekorasyon, yiyecek içecek hizmetleri, aşçılık, elektrik elektronik gibi 27 alan 142 dalda verilecek olup, bu belgeye sahip olmak isteyenlerin Gerze Teknik ve Mesleki Anadolu Lisesine mezuniyet belgeleri ile müracaat etmeleri yeterli olacak.

Daha önceden sadece şubat ve haziran aylarında yılda iki kere yapılan kalfalık ve ustalık sınavları denklik ve ölçme değerlendirme işlemleri ile ilgili usul ve esaslara ilişkin yönerge kapsamında her yıl şubat, nisan, haziran, ağustos, ekim ve aralık aylarında başvuru olması halinde yapılabilecek.

Kurum bünyesinde kalfalık ve ustalık belgesine sahip meslek sahiplerine başvuru yapmaları halinde usta öğrencilik kursu düzenlenip usta öğrenci belgesi de verileceği belirtildi.