Mesleğin duayeni Gerze MYO'da

Gerze MYO yöneticileri ve Üniversite Yaşatma Derneği Başkanı Fatih Ergün'ün öncülüğünde gerçekleşen söyleşide, usta spor spikeri Mehmet Buğra Şahin spor spikerliği ve muhabirliği konusunda tecrübelerini paylaştı. Şahin, “Spikerlik ve spor spikerliği farklı branşlardır. Spor spikeri olabilmek için ilk ve en önemli şart ses güzelliği bununla beraber diksiyon ve düzgün bir Türkçeye sahip olmaktır. Spor spikerliğinin zor ve kolay yönleri var. Örneğin radyoda bir spor spikeriyseniz yaptığınız bir hatayı hemen düzeltebilirsiniz ama ekran karşısında yaptığınız en ufak bir hata affedilemez derecede cımbızla çekilir ve sosyal medya faktörüyle büyük bir hezimete uğrarsınız” dedi.

Düzenlenen programa, Gerze Belediye Başkanı Vekili Hamide Ceren Aşıcı Erdoğan, Sinop Gençlik ve Spor İl Müdürü Kazım Açıkbaş, Sinop ASKF Başkanı Ayhan Özhan, Gerze Meslek Yüksekokulu Müdürü Mehmet Sedat İpar, kurum, kuruluş amirleri ile çok sayıda öğrenci katıldı.