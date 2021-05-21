Meslek lisesi öğrencileri resim ve müzik sanatında yarıştı

“Mesleki Eğitimde 1000 Okul Projesi” kapsamındaki okullarda eğitim gören öğrencilerin, kendi bölgelerindeki Güzel Sanatlar Liseleri öğrencileri tarafından, öğretmenleri rehberliğinde sanatsal bilgi ve deneyim aktarılması boyutunda yapılan iki aylık çevrimiçi (online) etkinlik çalışmaları tamamlanarak resim ve müzik alanında ortaya çıkan eserler Sinop Milli Eğitim Müdürlüğü'nde oluşturulan seçici kurul tarafından değerlendirilerek il dereceleri belirlendi.

Yapılan değerlendirmede resim alanında, Ayancık Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencisi İpek Çıracı birinci, Gerze Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencisi Cansu Erce ikinci, Boyabat Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencisi Ali Batır üçüncülüğe layık görüldü.

Müzik alanında yapılan değerlendirmede, Gerze Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerinden Elif Ersoy birinci, Azime Altınkök ikinci ve Neslişah Baş üçüncülüğe layık görüldü.

Müzik alanında il 1.'si olan Elif Ersoy ve resim alanında il 1.'si olan İpek Çıracı Türkiye değerlendirmelerinde Sinop'u temsil edecek. İl Milli Eğitim Müdürü Ercan Yıldız, mesleki eğitimin ve meslek liselerinin gelecek açısından önemini vurgulayarak yarışmada dereceye giren öğrencileri kutladığını ve başarılarının devamını dilediğini belirtti.

Öğrencilere ödülleri Türkiye değerlendirmelerinden sonra verilecek.