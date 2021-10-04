İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Meteorolojiden Batı ve Orta Karadeniz'e sağanak uyarısı

SİNOP (İHA) – Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından Batı ve Orta Karadeniz’e sağanak yağış uyarısı yapıldı.

SİNOP (İHA) – Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından Batı ve Orta Karadeniz'e sağanak yağış uyarısı yapıldı.


Yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli olunması istenerek, “Batı ve Orta Karadeniz'de beklenen sağanak yağışların; 5 Ekim 2021 Salı sabah saatlerinden itibaren Kastamonu ve Sinop kıyıları ile Samsun'un batı kesimlerinde kuvvetli, yer yer çok kuvvetli (30-60 kg/m2) olacağı tahmin ediliyor. Kuvvetli yağışların aralıklarla 6 Ekim 2021 Çarşamba sabah saatlerine kadar etkili olması beklenmektedir. Sel, su baskını, heyelan, ulaşımda aksamalar ve yerel kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır” denildi.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.