Meteorolojiden fırtına uyarısı

Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, “Rüzgarın, bu gece saatlerinden itibaren güneyli yönlerden kuvvetini arttırarak, kuvvetli rüzgar ve fırtına, yer yer kuvvetli fırtına şeklinde esmesi (50-80 km/saat, yer yer 90 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden, meydana gelebilecek olumsuzluklara (Ulaşımda aksamalar, çatı uçması, soba ve doğalgaz kaynaklı baca zehirlenmeleri, ağaç ve direk devrilmesi vb.) karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir. Kuvvetli rüzgar ve fırtınanın 27 Ocak Pazar günü ilk saatlerde Kastamonu, Sinop ve Çorum çevrelerinde, akşam saatlerinde ise Samsun, Ordu, Amasya ve Tokat çevrelerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor” denildi.