İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Meteorolojiden fırtına uyarısı

Meteoroloji yetkilileri hava sıcaklıklarının gittikçe düştüğü Sinop ve çevreleri için fırtına uyarısında bulundu.


Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, “Rüzgarın, bu gece saatlerinden itibaren güneyli yönlerden kuvvetini arttırarak, kuvvetli rüzgar ve fırtına, yer yer kuvvetli fırtına şeklinde esmesi (50-80 km/saat, yer yer 90 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden, meydana gelebilecek olumsuzluklara (Ulaşımda aksamalar, çatı uçması, soba ve doğalgaz kaynaklı baca zehirlenmeleri, ağaç ve direk devrilmesi vb.) karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir. Kuvvetli rüzgar ve fırtınanın 27 Ocak Pazar günü ilk saatlerde Kastamonu, Sinop ve Çorum çevrelerinde, akşam saatlerinde ise Samsun, Ordu, Amasya ve Tokat çevrelerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor” denildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.