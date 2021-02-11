Meteoroloji'den fırtına uyarısı

SINOP (İHA) – Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından Orta Karadeniz'de yarın için fırtına uyarısı yapıldı.

Yapılan uyarıda, “12 Şubat Cuma günü öğle saatlerinden itibaren İnebolu-Ordu arasında batı ve kuzeybatı yönlerden 6 ila 8 (50-75 km/sa), Sinop-Bafra arasında 7 ila 9 (75-90 km/sa) kuvvetinde fırtına bekleniyor. Fırtınanın gece saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor” denildi.