Meteorolojiden kar uyarısı

Yarın (Salı) akşam saatlerinden itibaren Kastamonu ve Sinop'un iç kesimlerinde kuvvetli, yüksek kesimlerinde yer yer yoğun kar yağışı beklendiği bildirildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüğü-Samsun'dan yapılan açıklamada, “Yarın (Salı) akşam saatlerinden itibaren Kastamonu ve Sinop'un iç kesimlerinde kuvvetli (10-20 cm), yüksek kesimlerinde yer yer yoğun (20 cm üzeri) kar yağışı bekleniyor. Çarşamba günü sabah saatlerinden itibaren etkisini kaybetmesi beklenen kar yağışlarıyla birlikte ulaşımda aksamalar, kuvvetli rüzgarla birlikte tipi, buzlanma ve don gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır” denildi.