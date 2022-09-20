Mevsim geçişinde hasta olanlara yeşil çay tavsiyesi

Türkiye'de hava sıcaklıkları geçen hafta mevsim normalleri üzerinde seyrederken, sert şekilde düşmesi çok sayıda vatandaşı etkilerken yaşanan mevsim geçişlerinde bağışıklığını güçlü tutmak için aktarlar doğal bitki çayları tüketilmesini tavsiye ediyor.

Türkiye'de önceki hafta hava sıcaklıkları mevsim normallerinin ortalama 5 derece üzerinde seyrederken hafta başından itibaren sert bir düşüşle mevsim normallerinin birkaç derece altına indi. Mevsimler arası sert geçiş nedeniyle çok sayıda vatandaş nezleye yakalandı. Aktarlar, kendini hastalıklardan korumak isteyenlere ya da hastalığa yakalananlara bitki çayları veya macun karışımları tüketmelerini tavsiye ediyor.

Son iki haftadır çok sayıda kişinin benzer şikâyetlerle kendilerine başvurduğunu söyleyen aktar Tolga Özgür, “Mevsim geçişlerinde hava birden sıcaktan soğuğa geçtiğinde daha çok gribal, boğaz enfeksiyonu, öksürük gibi şikâyetlerle çok gelenler oluyor. Bunun için önerimiz bağışıklığını güçlendirecek bitkiler kullanılması. Hepimizin bildiği gibi zencefil, zerdeçal balla karıştırılabilir, çay olarak tüketilebilir. Eğer bulamadıysa adaçayı, yeşil çay, kuşburnu bitkileri sıcak suyla karıştırıp çay olarak tüketsinler, bal ile karıştırıp macun olarak tüketsinler emin olun bu hava değişimlerini daha rahat ve rahatsız olmadan geçirebileceklerdir” diye konuştu.

20 liralık karışım bir hafta kullanılıyor

Özgür, özellikle son iki hafta içerisinde insanların mevsim geçişinden etkilendiğini vurguladı. Sallama çay kullanılmasını tavsiye etmeyen aktar Özgür, “Ben özellikle çok sallama çay taraftarı değilim, dökme almalarını öneriyorum. Kilosu 200-250 TL arasında değişiyor. Vatandaşlar tabi gramajla alıyor, 20 TL'lik yaklaşık 100 gram alıyor. Zaten içerken bir sıcak su bardağının içerisine bir tatlı kaşığı kadar atıyor, bu da o kişiye bir hafta kadar yetiyor. O bir haftada zaten hastalığı atlatma sürecinde yeterli oluyor. Hem bağışıklığı güçlendirir, hem rahatsızlığına iyi gelir” şeklinde konuştu.

“Adaçayı kışın içilebilecek en mükemmel içecek”

Günlük tüketilen 1 bardan adaçayının bulaşabilecek hastalıkların önüne geçmesinde faydalı olabileceğini ifade eden Özgür, “Her gün bir bardak adaçayı içtiğimiz takdirde bu hastalıkların önüne geçecek, rahatlatacaktır” ifadelerini kullandı.