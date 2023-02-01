Mevsim geçişlerinde hastalıklardan korunma yolları

Mevsim geçişi dönemlerinde bağışıklık sistemini güçlü tutmak isteyenler, aktarların yolunu tutuyor.

Soğuk havanını etkili olmasıyla birlikte bağışıklık sistemini güçlendirmek ve hastalıklara karşı korunmak isteyenler aktarların yolunu tutuyor. Hasta olanlar veya hastalıktan korunmak isteyenler, çeşitli bitkilerin karışımlarından üretilen macunlar ve çaylar, grip ve kış nezlesine karşı doğal bağışıklık ve sindirim sistemi güçlendirici doğal yöntemlere başvuruyor.

“100 müşterinin 80'i aynı şikâyetle geliyor”

Aktar Tolga Özgür, “Öncelikle kış aylarında kar yağar ve mikrobu kırardı. Bu sene kar yağışı geciktiği için dışarıda hastalık, virüs çok fazla var. Gelen 100 müşterilerimizin 80'i aynı şikâyetle geliyor. Öksürme, bağışıklık düşüklüğü gibi şikâyetlerle çok gelenler oluyor. Bizim de aktar olarak önerilerimiz oluyor, çok öksürük varsa ayva yaprağı, hibisküs, hatmi çiçeği iyi gelir. Aynı zamanda bir de bağışıklık güçlendirici şeyleri de öneriyoruz, çörekotu yağı, çam kozalağı pekmezi, zencefil bal karışımı macun hazırlıyoruz” dedi.

Bağışıklığın güçlü tutulmasıyla hastalığa yakalanma riskinin azaltıldığını kaydeden Özgür, “Hepimiz hastalandıktan sonra tedavi olma ihtiyacı hissediyoruz. Aslında hastalanmadan önce bağışıklığı güçlendirecek şeyleri almış olsak bu hastalığa daha geç yakalanacak yada yakalanmayacak. Alışkanlığımızdır, Türk milleti olarak siyah çayı çok seviyoruz ama onu da içmenin yanında günde 1-2 bardak bitki çayı da içmeleri gerekiyor” ifadelerini kullandı.

Bitki çayı almak için aktara gelen Seyit Aydın, “Yıllardan beri kendisi bizim aktarımızdır. Bizim ailede genetik olarak bir öksürük var kış aylarında. Kendisi de bize yardımcı oluyor, kendince yaptığı karışımı verdi. Bunu aileme ve çevreme sunuyorum, eminim iyi gelecektir. Kış aylarındaki en büyük adresimiz aktarımız” diye konuştu.

Hanife Türk Özkoç ise günlük hayatında siyah çay içmek yerine yeşil bitki çaylarını tükettiğini belirterek, “Sağlığıma önem veriyorum, çok şükür 58 yaşındayım herhangi bir hastalığım da yok” şeklinde konuştu.