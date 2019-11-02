Mevsimin ilk karı düşen Hacıağaç Dağı'nda kartpostallık görüntü

Sinop’un Türkeli ilçesinin yüksek kesimlerinde akşam saatlerinde etkisini gösteren kar yağışı, Sinop ilinin en yüksek rakımlı dağı Hacıağaç Dağı’nı beyaza bürüdü.
Sinop'un Türkeli ilçesinin yüksek kesimlerinde akşam saatlerinde etkisini gösteren kar yağışı, Sinop ilinin en yüksek rakımlı dağı Hacıağaç Dağı'nı beyaza bürüdü.
Akşam saatlerinde etkili olan kar yağışı, ilçeye bağlı Çatakgeriş köyünde yer alan bin 856 rakımlı Hacıağaç Dağı eteklerini beyaza bürüdü. Sabah saatlerinde etkisini kaybeden kar yağışı sonrası kartpostallık görüntü oluştu.
Vatandaşlar, Hacıağaç Dağı eteklerini beyaza bürüyerek kartpostallık görüntü oluşturan bölgeyi cep telefonu kameralarıyla görüntülediler.