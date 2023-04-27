Mevsimin vazgeçilmezi erik, tezgahta 70 liradan satılıyor

Sinop'ta bahar ve yaz aylarının vazgeçilmezi olan erik, bir hafta önce tezgahlarda 150 TL'ye satılırken şimdi ise 70 TL'den satışa sunuluyor. Yokluğunda eriği özleyen veya pahalı olduğu için alamayan vatandaşlar ise tadımlık alıp evine götürüyor.

Yaz aylarının yaklaşmasıyla birçok yaz meyvesi pazarda yerini alırken, erik de tezgahlarda alıcılarını bekliyor. Bir hafta öncesine kadar kilosu 100 TL olan erik, şimdi 70 TL satılıyor. Pazar esnafı, ürünün çoğalmasıyla kilosunun 30-40 TL'ye düşeceğini belirtti.

Bir haftada yarı yarıya düştü

Sinop'ta tezgahta meyve satıcısı Ahmet Göktepe, “Bir hafta önce 150'ydi, 3 gün önce 100'e düştü. Şimdi 70'e düştü, pazar fiyatı da aynı. En fazla düşeceği fiyat 30-40 TL olur, o da taban fiyatı olur aynı çilek gibi. Vatandaşlar alıyorlar, 10-20 liralık alan var, 1-2 kilo alan var. Genelde insanlar tadımlık alıyor, çocuklarını mutlu ediyorlar” diye konuştu.

Kendisinin ve çocuklarının eriği özlediğini söyleyen Sinan Yalçın, “2 kilo erik aldım, tadı güzel. Fiyatlar uygun, bu mevsimde normal şuan. Çocuklara aldım, özledim eriği tabi erik yenmez mi” şeklinde konuştu.

Mevsimine göre fiyatının uygun olduğunu dile getiren Emre Saatçi, “Bence gayet uygun şuan, ilk çıkmasına göre gayet iyi. Evime götüreceğim, ailemle yiyeceğim” dedi.