Mezbaha için ön hazırlık çalışmaları başladı

İlçede elzem bir konu haline gelen mezbahanın yapılabilmesi için Türkeli Belediyesi ve Sinop İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, mezbaha uygun yer tespiti çalışmalarına başladı. Bu kapsamda, İl Tarım ve Orman Müdürü Bekir Yücel Tanrıkulu, İl Tarım ve Orman Müdür Yardımcısı Ahmet Tam ve Şube Müdürü Erhan Güçlü ile birlikte Türkeli Belediye Başkanı Veysel Şahin'i makamında ziyaret etti.

Ziyaretlerinde, “Kırsal Dezavantajlı Alanlar Kalkınma Projesi" kapsamında ilçede ihtiyacı hissedilen mezbaha yapımının sağlanması için Türkeli Belediye Başkanı Veysel Şahin, İl Tarım ve Orman Müdürü Bekir Yücel Tanrıkulu ve beraberindeki heyet, ilçede uygun yer tespit çalışmaları yürütülmesi adına sahada çalışma gerçekleştirdi.