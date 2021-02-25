Mezbahadan firar etti, kesilmekten kurtuldu

Sinop'ta kesimi yapılacakken mezbahadan kaçan düve yaklaşık 16 gün firarın ardından yapılan aramalar sonucu bulundu. Firarında kilo kaybeden düve bir süreliğine kesilmekten kurtuldu.

Olay, 16 gün önce Mertoğlu köyünde bulunan Sinop Belediyesi Mezbahası'nda meydana geldi. Samsun'un Bafra ilçesinde yaşayan Adem Genç, Sinop'ta bir kasapla anlaşarak yaklaşık 560 kilo gelen montofon cinsi düveyi kesim için belediye mezbahasına getirdi. Hayvanını mezbaha görevlilerine teslim eden Genç, kesim için ayrılan alanda beklemeye başladı. Bu sırada kesilmeyi bekleyen düve, bir anda mezbaha görevlilerin elinden kurtulup kaçmaya başladı. Hayvanın sahibi ve mezbaha görevlileri kaçan düveyi yakalamak için peşine düştü ancak başarılı olamadı. Hayvan sahibi Adem Genç, her gün Bafra'dan Sinop'a gelerek yaklaşık 12 bin TL değer biçilen kayıp düvesini kendi imkanlarıyla aramaya devam etti. Çabasının karşılığı ise 16 gün sonra geldi.

Kayıp düve bir vatandaş tarafından bulunarak Adem Genç'e teslim edildi. Genç mezbahaya getirdiği hayvanın geçirdiği kilo kaybı sonrası kesiminden vazgeçti. Bu sırada düve ikinci bir firar girişiminde de bulundu. Mezbaha kapısı ve getirildiği araç arasındaki dar bir aralıktan atlayarak kaçmaya çalışan düve oraya sıkışıp kaldı. Güçlükle araca alınabildi. Kaçmaya çalışırken mezbahanın kapısını da yerinden etti.

Adem Genç, “Görenlerden duyanlardan Allah razı olsun. Böyle bir düve var dediler bulmuş uyuşturmuş getirmişler. Ormanlardan çıkmış belki bir hayvandan korkup bir evin yanına kadar gelmiş. Orada da yakalanmış. Ama hayvanımız hayvanlıktan çıkmış. Önceki haliyle 150 kilo kaybı var canlı kiloda, ette de en az 70-80 kilo kaybetmiş. 16 gün oldu bugün. Umudu kesmişken bir dönüş oldu. Demek ki helal malmış. Kesilmekten kurtulmayacak eninde sonunda kesilecek ama bir üç ay daha bakacağız. Biraz önce az daha yine kaçırıyorduk. Kaçmasına ramak kala müdahaleyle kurtulduk” dedi.