MHP heyeti ‘Köyüm Benim' sohbet toplantılarında Türkelilerle buluştu

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) tarafından düzenlenen ‘Köyüm Benim' sohbet toplantıları çerçevesinde Sinop'un Türkeli ilçesini ziyaret eden heyet vatandaşlarla bir araya geldi.

Ülke genelinde MHP tarafından düzenlenen ‘Köyüm Benim' sohbet toplantıları vesilesiyle Türkeli'ye gelen MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Milletvekili Yaşar Yıldırım, MYK Üyeleri Davut Haskırış, Yüksel Aydın ve MDK üyesi Özmen Alp Giray Erdemir, Türkeli ilçesindeki köyleri ziyaret ederek, vatandaşlarla bir araya geldi. Sinop İl Başkanı Hikmet Çınar, Türkeli İlçe Başkanı Ayhan Yılmaz, Türkeli Ülkü Ocakları Başkanı Cesur Şentürk, MHP il ve ilçe yönetimiyle birlikte 30 Ekim Pazar günü saat 13.00'de Karabey köyü Çarşamba mevkisinde, saat 15.00'de Güzelkent köyünde, saat 17.00'de Yeşiloba köyünde ve saat 19.00'da Işıklı köyü Dırbat mevkisinde düzenlenen programlarda vatandaşlarla buluşan MHP'li kurmaylar, Türkiye'nin son yıllarda elde ettiği kazanımların devamlılığı için Cumhur İttifakı'na destek istedi.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Yıldırım, “Bizim adayımız belli, kararımız net. Biz Cumhur İttifakı olarak gücümüzü büyük Türk milletinden almakta ve de tüm enerjimizi Türkiye Cumhuriyeti devletini lider ülke yapmaya çalışmaktayız. MHP'yi ve Cumhur İttifakı'nı bağrına basan Sinoplu kardeşlerimize teşekkür ederim. 2023 inşallah zafer yılımız olacak” dedi.

Yıldırım, “Biz isterdik ki bu muhalefet partileri hiç olmazsa milli meselelerde Türk'ten yana, Türk milletinden yana ve de Türk devletinden yana olsunlar. Ama bakıyoruz ki her geçen gün ihanetlerine bir yenisini daha ekliyorlar. Bakınız bu muhalefet Karabağ'da Ermeni'den, Adalar denizinde, Doğu Akdeniz'de Yunan'dan, Kıbrıs'ta Rum'dan, Irak'ta, Suriye'de ise Amerika'dan taraf oluyorlar. Ancak hiçbir zaman Türk'ten yana, Türk milletinden yana ve de Türk devletinden yana durmadılar, durmayacaklar. Yerli ve milli teknoloji adımlarına her zaman engel olmaya, engel olamadıklarında ise tehdit diline başvurarak mühendislerine, iş insanlarına, yatırımcılarına parmak salladılar. İHA'mızın, SİHA'mızın başarısı ortada. Şimdi bakın, Kızılelma isimli muharip insansız uçak sistemimiz de 2023 yılında bunların her türlü oyununa rağmen göklere çıkacak ve bir kez daha oyunları bozacak, tuzakları yıkacak" ifadelerini kullandı.

MHP İlçe Başkanı Ayhan Yılmaz, köy programlarına katılımlarından dolayı MHP heyetine ve vatandaşlara teşekkür etti.