MHP Sinop İl Başkanlığı'na atama

MHP Sinop İl Başkanı Ali Çakır ve yönetiminin parti genel merkezi tarafından görevinden alınmasıyla boşalan makama MHP Ayancık İlçe Başkanı Hikmet Çınar atandı.

1968 Yılında Sinop'un Ayancık ilçesinde doğan Çınar, ilkokul, ortaokul ve lise öğrenimini Ayancık'ta tamamladı. Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesi'nden 1989 yılında mezun oldu. Askerlik görevini Asteğmen rütbesi ile Mardin'in Kızıltepe ilçesinde Suriye sınırında Karakol komutanı olarak tamamladı. Halen mali müşavir olarak meslek hayatına devam ediyor.

MHP'de 6 yıl Ayancık İlçe Başkanlığı yaptı. Evli ve 1 çocuk babasıdır.