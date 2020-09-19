MHP'den gazilere anlamlı ziyaret

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Türkeli İlçe Başkanı Ayhan Yılmaz ve yönetim kurulu üyeleri Ayhan Özçelik, Ahmet Acar, Ergünay Efe ve Ahmet Uğur Özcan ile birlikte 19 Eylül Gaziler Günü olması sebebiyle ilçe ve köylerde ikamet eden gazilere ziyaretler yapıldı.

Tüm gazilerin Gaziler Günü'nü tebrik eden MHP Türkeli İlçe Başkanı Ayhan Yılmaz, “Necip Türk Milleti'nin asil evlatları, tarih boyuncu Vatan için, Devlet için, Bayrak için, Ezan için ya Şehit olmuşlar yada Gazilik mertebesine ulaşmışlardır.

Gazilik ve Şehitlik makamı bizim için bütün mevkilerden kıymetlidir. Her zaman bu Gazi milletin bir evladı olmakla her zaman onur ve gurur duymuşumdur. Bu sebeple tüm gazilerimizin Gaziler gününü kutluyorum” dedi.