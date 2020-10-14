MHP'den sağlık personeline çiçekli teşekkür

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Türkeli İlçe Başkanlığı tarafından pandemi döneminde karşılaştıkları her türlü güçlüklere rağmen kutsal mesleklerinin icrasını bin bir gayretle sürdüren Türkeli Devlet Hastanesi doktor ve sağlık personeline moral ziyaretinde bulunuldu.

MHP Türkeli İlçe Başkanı Ayhan Yılmaz ve yönetim kurulu üyeleri, ilk olarak Türkeli Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Ahmet Ruhi İçtüzer'i makamında ziyaret etti. Ardından korona virüsüne karşı özverili ile çalışan doktor ve sağlık personeline görevleri başında ziyaret edilerek, çiçek takdim edildi ve tatlı ikramında bulunuldu.